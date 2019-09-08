苗栗縣政府聘請具ISA國際認證攀樹師，修剪百年「番蒜」腐枝，並進行樹木健康檢查等工作。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府日前公告59株受保護樹木，其中位於苗栗市新川里麻園坑的百年「番蒜」（客語：芒果）庇佑在地居民，但因樹幹上枯枝、腐枝繁多，恐影響附近里民生活安全。縣府為保護麻園坑目前僅存一棵的百年果樹，聘請2位具ISA國際認證且從事相關樹木工作經驗逾5年的修樹攀樹師修剪維護。

新川里的百年芒果樹守護著麻園坑詹氏家族，當時詹氏祖先抵台時，為阻擋伙房正廳的白虎，因此種下2株「番蒜」藉以庇佑詹家，但其中1株因1959年八七水災的洪水沖倒，因此僅存的芒果樹對在地居民來說別具意義。

70多歲的詹姓老翁回憶，小時候常和親戚在這株「番蒜」樹下丟石頭採果，充滿著兒時回憶。擁有百年歷史的芒果樹今年被縣府公告列管，保存為重要文化資產，然因「番蒜」樹幹上枯枝、腐枝繁多，恐影響附近居民生活安全，並透過專業攀樹師修剪。

縣府農業處表示，公告受保護樹木受到實質法律保護，2日聘請植病廠商及具ISA國際認證並有相關樹木工作經驗逾5年的攀樹師，進行百年番蒜的樹木修剪外，同時進行樹木健康檢查、風險評估等作業，維護在地文化資產。

(中時 )