台中市政府勞工局於8日文化資產園區舉辦「友善國際勞工嘉年華活動」，結合越南與台灣中秋節慶文化，現場還安排歌手與樂團演出，並邀請來自越南的歌手克越帶來歌唱表演做為壓軸；讓來自各地的移工朋友及市民朋友都聽得如痴如醉，體驗不同的中秋節慶，體現多元共榮的友善精神。

副市長令狐榮達說，隨著中市移工人數越來越多，市府對於移工朋友的照顧也應當更加積極，在東協廣場首創全國成立三大服務中心，協助移工朋適應在臺工作生活，並提供移工、新住民及市民朋友多元服務。今日舉辦活動，就是市府對移工朋友友善尊重的象徵之一。

今天活動透過越南人氣歌手克越、泰國樂團The Bank、大馬創作歌手王艷薇及河堤樂團炒熱現場氣氛，還有一系列熱情交流活動；包括以園遊會方式設置異國及本土台灣小吃美食攤位、異國文化特色介紹、越式燈籠、三明治與咖啡DIY體驗攤位，更安排活潑有趣政令宣導闖關遊戲，以寓教於樂的方式讓大家瞭解法令。

勞工局長吳威志表示，透過活動建立各國移工朋友及市民朋友友善同樂的橋樑，讓移工與市民間有多元交流機會，並充分展現出異國與在地之多元文化特色，再加上中市移工人數為全國第二，市府也更關心移工在台工作、休閒與生活，希望藉由本次活動傳播友善與關懷，營造台中為多元友善的大家庭。

(中時 )