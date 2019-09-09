台北地檢署(陳志賢攝)

男子胡家瑞開車撞死清華大學博士生，被判刑18年定讞，今年3月入監服刑，他另嗆警、頂樓試槍、拿空氣槍攻擊警方、恐嚇醫師3案均遭判刑確定，台北地檢署日前聲請定應執行刑，北院裁定胡應服刑18年10月。

檢警調查，2016年6月22日深夜，被視為「物理奇才」的清華大學林姓博士生，走在新北市新店區斑馬線上，遭胡家瑞駕車闖紅燈高速迴轉撞倒拖行不治，胡逃逸後還燒掉對方隨身筆電滅證，使林的7年研究成果付之一炬。

一、二審都將胡男判刑18年，最高法院今年2月駁回胡上訴而定讞。但胡一再惹事，官司不斷，去年因嗆警、頂樓試槍，再被北檢起訴，另因不滿父親不買車給他，在住家附近鬧事，還拿空氣槍攻擊警方，檢方今年3月將他發監執行。

由於胡另在頂樓試槍案，被依槍砲罪判刑6月，得易科罰金，併科罰金6萬元確定；他不滿父親不買車，拿空氣槍攻擊員警案，被依妨害自由罪判刑4月確定；他還恐嚇醫師，被依違反《醫療法》判刑2月確定。

北檢日前聲請定應執行刑，北院針對胡有期徒刑部分，裁定胡應執行18年10月，另胡另有2案被判併科罰金10萬、6萬元部分，並不在定刑範圍，罰金部分若易服勞役，每日以1000元折抵，因此胡日後若獲假釋或刑滿出監，另需服勞役100天、60天。

(中時 )