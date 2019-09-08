韓國瑜今（8）日在新北市二重疏洪道造勢，現場紅潮擠爆，至下午5時，主辦單位宣布已逾10萬人！
韓國瑜今天下午將舉辦新北市首場造勢活動，中午先行至國民黨新北市黨部，與各區立委提名人合拍競選照，並與國民黨市議員、各區競選總部主委等組織舉行便當會。韓國瑜表示，還是呼籲國民黨要團結，不到最後關頭絕不輕言放棄。
韓國瑜下午至板橋慈惠宮參拜，現場廟裡廟外都是韓國瑜的支持者，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜在致詞時表示，能回到家鄉參拜很開心，希望媽祖保佑所有鄉親父老。
民黨總統參選人韓國瑜今天晚上將在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，距離韓國瑜上台致詞還有3小時，但支持群眾已將現場擠爆，揮舞國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」。
國民黨總統參選人韓國瑜今天回防故鄉新北市，走訪新北市的5個公廟，包含鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，而晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。國民黨輔選人士指出，在這個時機點辦造勢，就是要用人潮破除「換瑜」傳言。
根據中央社報導，晚會現場在下午2時開放民眾入場後，便湧入大量的支持群眾，包含周邊的道路，都有穿著國旗圖騰的衣服或是手拿國旗的韓粉扶老攜幼，形成好幾列紅藍色的人龍，慢慢的往會場中移動，而在會場周遭，也充斥著販賣各式韓國瑜紀念品的攤商，吸引韓粉購買。
根據韓國瑜陣營提供的晚會流程，韓國瑜擬在晚上7時50分才會上台致詞，但在下午4時許，熱情的支持者就已經把舞台正前方的廣場擠得水泄不通、寸步難行，韓粉在主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽的帶領下，揮舞手中的國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」、「下架蔡政府」等口號。
這次新北造勢活動，不僅國民黨新北市黨部下達命令，要求各區黨部、黨籍議員、黨籍立委參選人動員8萬7000人之外，也有不少鄰近縣市的韓粉包遊覽車來到現場聲援；韓辦估計目前現場人數破10萬人。
(中時電子報)
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