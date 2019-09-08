2020新北出發，韓國瑜三重造勢大會 | 2019.09.08

鐵桿韓粉「貪食龍車隊」 雙北掃街挺韓。（圖／貪食龍車隊、王揚傑）

韓國瑜赴三重造勢，捷運站人潮擠爆。（圖／民眾提供）

二重疏洪道韓國瑜造勢舞台後方的陸橋上擠滿人潮。（圖／民眾提供）

新北三重捷運站外，人潮滿滿準備參加韓國逾造勢。（圖／李俊毅）

韓國瑜8日在新北是二重疏洪道造勢，也有民眾搭遊覽車前來參加活動。 （圖／李俊毅）

「貪食龍車隊」今在雙北掃街挺韓。（貪食龍車隊提供／王揚傑新北傳真）

韓國瑜今（8）日在新北市二重疏洪道造勢，現場紅潮擠爆，至下午5時，主辦單位宣布已逾10萬人！

韓國瑜今天下午將舉辦新北市首場造勢活動，中午先行至國民黨新北市黨部，與各區立委提名人合拍競選照，並與國民黨市議員、各區競選總部主委等組織舉行便當會。韓國瑜表示，還是呼籲國民黨要團結，不到最後關頭絕不輕言放棄。

韓國瑜下午至板橋慈惠宮參拜，現場廟裡廟外都是韓國瑜的支持者，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜在致詞時表示，能回到家鄉參拜很開心，希望媽祖保佑所有鄉親父老。

民黨總統參選人韓國瑜今天晚上將在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，距離韓國瑜上台致詞還有3小時，但支持群眾已將現場擠爆，揮舞國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」。

國民黨總統參選人韓國瑜今天回防故鄉新北市，走訪新北市的5個公廟，包含鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，而晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。國民黨輔選人士指出，在這個時機點辦造勢，就是要用人潮破除「換瑜」傳言。

根據中央社報導，晚會現場在下午2時開放民眾入場後，便湧入大量的支持群眾，包含周邊的道路，都有穿著國旗圖騰的衣服或是手拿國旗的韓粉扶老攜幼，形成好幾列紅藍色的人龍，慢慢的往會場中移動，而在會場周遭，也充斥著販賣各式韓國瑜紀念品的攤商，吸引韓粉購買。

根據韓國瑜陣營提供的晚會流程，韓國瑜擬在晚上7時50分才會上台致詞，但在下午4時許，熱情的支持者就已經把舞台正前方的廣場擠得水泄不通、寸步難行，韓粉在主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽的帶領下，揮舞手中的國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」、「下架蔡政府」等口號。

這次新北造勢活動，不僅國民黨新北市黨部下達命令，要求各區黨部、黨籍議員、黨籍立委參選人動員8萬7000人之外，也有不少鄰近縣市的韓粉包遊覽車來到現場聲援；韓辦估計目前現場人數破10萬人。

(中時電子報)