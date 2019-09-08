人們總說男女關係最大的難題，「結婚」還不是最大的難關，有了小孩以後，才是難解的習題，雙胞胎名模「依依佩佩」的佩佩跟另一半「小魚」愛情長跑13年，終於修成正果結婚，第一胎懷了女兒，孩子出生後，佩佩身為新手媽媽，加上還需要兼顧工作，於是同住的婆婆幫忙帶小孩，只是沒想到佩佩某天忙完，想趕快回家看孩子，卻在女兒房門口看見「已打烊」門牌，讓她既震驚又難過。

佩佩日前帶著老公、婆婆作客《一代女王》，在節目中分享婆媳關係，透露生第一胎時，差點因此有嫌隙，原來當時因為不熟悉育嬰以及工作關係，跟公婆等夫家親戚大家族同住的夫妻倆，仰賴了長輩的力量，將女兒託給婆婆照顧，而女兒是家族裡第一個孫女，因此孩子備受寵愛，常有長輩來家裡探望，事情至此還相當美好。

有了婆婆幫忙照顧小孩，佩佩得以放心忙婚紗店的事情，某天忙到9點才下班，她趕忙回家要看女兒，竟發現孩子房門口掛了「已打烊」門牌，詢問後發現是婆婆掛上的，因為婆婆覺得孩子9點後就該是睡覺時間，因此掛了牌子讓家人不要打擾，只是這苦了佩佩。

因為佩佩工作的關係，常常忙到半夜3、4點才睡覺，醒來時剛好女兒在睡午覺，下班後又是女兒的睡覺時間，因此母女的作息永遠都搭不上，她因此長達2周沒見到女兒的面，但最傷心的，是平常主要照顧者為婆婆，因此問女兒嘴愛的是誰？孩子永遠都說是「阿嬤」，讓當媽的她好傷心。

(中時電子報)