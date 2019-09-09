大陸廣州暨南大學台灣校友會祕書長傅文齊，被控涉嫌受廣東省人民政府第四辦公室吳姓科長指示，在台招攬軍官、立委、助理赴第三國見面，企圖發展組織，並違法幫暨大招收台生，被依違反國安法起訴，台北地院上月開庭時，發現傅已人間蒸發，並將戶籍遷至國外，認傅已落跑，已先裁定沒收15萬元保釋金，近日將對傅發布通緝。

起訴指出，傅男2002年在暨大求學，擔任暨大台灣校友會祕書長，找李宛平任執行長，傅男受綽號「小吳」的解放軍南京軍區聯絡辦吳姓科長指示，自2006年起至2017年8月，引介國會助理及官員報考暨大，另以招待旅遊方式引介現退役軍官、立委及助理赴第三國與陸方見面。

傅男藉著退役陸軍中將、黃姓、張姓上校等4軍官及已故立委劉文雄、助理等人率團赴大陸、泰國、香港、澳門旅遊考察、韓國高爾夫球敘機會，由陸方在當地提供宴飲、派車至飯店、景點、機場接送，期間安排與陸方「巧遇」會面，但這些人均拒絕被吸收，甚至現役軍官返台後向軍方舉報。

另傅、李2人未經教育部核可，與基督崇德學院鍾姓主任為暨大辦理在台招生，自2012年至2016年9月介紹17人赴暨大就讀大學部、碩博士班，收取顧問及公關費298萬2000元。

調查局國安站2017年8月15日將傅、李移送北檢偵辦，檢方諭令傅15萬元交保，去年7月北檢依違反國安法、兩岸人民關係條例起訴傅、李。

北院今年7月2日開庭進行準備程序，傅未到庭，傳票遭退回，北院發現傅未住於戶籍地，且已遷至外國，8月20日再開庭，傅仍未露面，且當年為傅具保的李姓前立委助理，亦不知傅去向，認定傅已逃匿，先裁定沒收15萬元保釋金，近日對傅發布通緝。

(中時 )