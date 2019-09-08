韓國瑜今(8日)下午參拜三重先嗇宮。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今(8日)在造勢大會前，先至三、蘆地區參拜數座宮廟，最後一站來到三重先嗇宮，受到大批民眾熱情歡迎，前台北縣長周錫瑋、國民黨新北市黨部主委李乾龍、高雄市副市長李四川，及立委參選人黃桂蘭、李翁月娥都陪同參拜，韓國瑜致詞時更喊出，從事政治工作，不該是為了個人政治利益，「而是要為人民做牛做馬」

韓國瑜致詞時指出，三重先嗇宮是地方重要信仰中心，照顧鄉親心靈層面，是台灣安定的力量，「天上最大的神是玉皇大帝，最小的神仙是土地公；人間最大的職務是總統，最小的職務是里長，但不管做什麼職務，發自內心照顧民眾，就是很了不起。」

韓國瑜表示，參選政治職務這麼多年，一直在思考，如果台灣農民、漁民、勞工、基層庶民都過得好，全台灣都會過得好；如果農民、漁民、勞工、基層庶民都沒有人照顧到，這個政府該打屁股，庶民經濟大家哀號遍野，就像現況，蔡英文說20年台灣經濟最好就是民進黨執政這3年半，各位相信嗎？

韓國瑜更喊話，「政治人物只有兩條路，右邊是為自己作威作福，左邊是為人民做牛做馬，我們現在參與政治活動，信念是一致的，就像是李乾龍主委在三重市長任內幾十年光景，大家都看得到，周錫瑋虎哥一馬當先，以及李四川副市長，我們都是一樣的。」

(中時 )