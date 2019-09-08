第28屆鳳凰盃運動會於5日圓滿落幕，吸引超過1500位精障康復病友參與，花蓮玉里榮民醫院經歷3個月密集訓練，在群雄中殺出血路，獲得團體競賽總錦標第1名，復健科蘇俐文主任表示，精障病友只要有藥物良好控制，和正常人無異，而運動在精神復健療程中相當重要，此次活動自訓練開始至結束的種種，對病友來說美好的體驗。

鳳凰盃全國康復之友運動會於5日在台北八里療養院舉辦，項目包含桌球、籃球、團隊接力、趣味競賽與個人賽事，今年邁入第28屆，為全國精障病友年度盛事。

玉里榮民醫院團隊（簡稱玉榮隊）自3個月前就緊鑼密鼓地進行訓練，病友們頂著烈日與高溫，一遍遍的練習，撐過身理上疲累與肌肉拉傷，更克服心靈上障礙，勇於面對自我，重拾信心。

玉榮隊蕭姓病友在本次女子飛盤擲準中，榮獲第2名佳績，很難想像一年前她在同賽事中，竟只有5擲0中的成績，此次傲人成果除了歸功於平日練習勤奮與院方指導有佳外，強大的心裡素質更是至關重要。

蘇俐文表示，面臨賽程的壓力與緊張，少數病友於出賽前出現幻聽與幻視現象。5分鐘賽制的三對三籃球賽，得分與時間壓力，讓少些病友緊張的無法上場，但當場內選手投入在賽事當中，仍展現高超的集中力與實力，一點也不遜色於一般人。

蘇俐文提到，許多個案因年輕時就發病，長年待在院中接受治療，鮮少踏出院區，更遑論前往他地，此番前往台北參賽，對於許多病友而言是人生的第一次經驗，許多人臉上掛著藏不住的喜悅。

「一套運動服、一雙球鞋」或許對常人來說，是再普通不過的物質提供，但對於家庭經濟困難的病友而言，卻是難得的，因賽程需要，病友們獲得一套全新的運動服與球鞋，小小的獲得，對他們來說卻藏著大大的喜悅。

蘇俐文表示，正常人常因為電視與錯誤敘述的報導，導致對於精障病患有很深的誤會及成見，但透過良好的藥物控制與輔助療程，精障病友其實與常人無異，仍就可以展現出卓越的一面，如同浴火鳳凰般，重生飛翔。

(中時 )