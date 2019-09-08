各級學校陸續開學，由立法委員張廖萬堅主辦的「草地故事親子泡泡派對」，8日在西屯福聯兒童公園盛大舉行，吸引家長帶著孩子們前往參加，逾千名親子玩著泡泡與大地遊戲，人潮塞滿整座福聯兒童公園，整個下午此起彼落的歡笑聲不曾間斷。張廖萬堅表示，透過親子活動不僅可增進家庭感情、讓孩子們接近大自然，更能激發孩子們的創意與活力，迎接新學期到來。

「草地故事親子泡泡派對」不僅提供泡泡水讓孩子們盡情吹泡泡外，更有大泡泡表演以及泡泡百變造型等活動。除泡泡活動也邀請陸爸爸為現場的孩子們帶來精彩的說演故事，還有「小老闆二手市集」讓孩子們透過扮演小小老闆，交易家中玩具、書本或衣物等日常用品，學習惜物愛物的精神。

另外還有趣味的大球小球親子遊戲，現場立委張廖萬堅更是與孩子們玩成一片，與孩子們一起追著泡泡滿場嘻鬧奔跑，整座公園頓時充滿歡樂的笑聲。

立委張廖萬堅表示，孩子就是未來是他一直以來的初衷與信念，自己也很喜歡小孩子，每年更是持續舉辦親子藝文活動，也深獲家長一致好評，紛紛向萬堅反應要再多辦幾場，於是兩年前開始舉辦親子藝文季一系列的活動，每一場都成為家長與孩子最期待的親子活動。

現在正值開學季，用愉快的草地派對活動讓孩子們在開學後也能延續暑假的活力，不僅增進家庭感情，更能激發孩子們的創意與活力，也能讓孩子遠離3C產品走進大自然，迎接新學期的到來。

除「草地故事親子泡泡派對」外，9月21日邀請小青蛙劇團在永安國小演出「熊的傳說」；10月6日邀請大開劇團在大新國小演出「媽咪宇宙特攻隊」；10月19日在米平方廣場舉辦「不老夢想舞台 親子故事二手市集」；10月26日在中科購物廣場舉辦「親子說故事 草地繪畫」；11月10日請到紙風車劇團在國安一路65號對面空地演出「三國奇遇」；12月22日邀請紙風車劇團在老虎城旁廣場演出「番薯森林奇遇記」。

張廖萬堅強調，孩子就是未來，希望能用一系列不間斷的親子藝文活動，換取更多孩子們的純真笑容。

(中時 )