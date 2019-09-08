高市6旬吳姓男街友今天中午在三民區，科工館附近一處涼亭，本來與友人喝酒談天，未料酒後疑因談到「男女關係」起了口角，兩人拳頭相向上演全武行，嫌犯不滿遭呼巴掌，持隨身剪刀刺傷吳男腹部，吳男拿著毛巾止血，騎車到附近店家求救，送醫後無大礙撿回一命，警方已掌握嫌犯身分，正全力緝捕當中。

警方表示，這起衝突發生在科工館南館槌球場一旁的涼亭，吳男與嫌犯經常在下午時分，到這處涼亭喝酒哈拉，不過今天中午酒後雙方談論到「男女關係」時，嫌犯不滿被害人「對女生很沒禮貌」，雙方一言不合，嫌犯便持剪刀劃傷吳男腹部，隨後急忙逃之夭夭。

吳男被刺傷後，拿著毛巾抵住傷口避免失血過多，接著騎腳踏車騎到九如路一家水餃店，向店家救命報警，吳男一度不願就醫，但在警方要求下前往高醫救治，所幸傷口不大，沒有大礙，警方目前已掌握嫌犯身分，將根據地緣關係將人逮補歸案。

(中時 )