犯罪被害人保護協會新北分會 秋節關懷馨生人 17:412019/09/08 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 犯罪被害人保護協會新北分會舉辦馨生人中秋節關懷活動。（犯保協會新北分會提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 犯罪被害人保護協會新北分會主委蔡鴻儒（右）邀請番王老師在晚宴中演奏薩克斯風。（犯保協會新北分會提供／王揚傑新北傳真） 犯罪被害人保護協會新北分會昨（7）日舉辦馨生人中秋節關懷活動，由新北分會主委蔡鴻儒率領，至基隆市大武崙砲台、野柳地質公園、朱銘美術館參觀，晚間席設捷金淡水鬱金香酒店，還特別邀請番王老師演奏薩克斯風，活動溫馨圓滿。 (中時 ) #新北 #活動 #分會 #關懷 #犯罪被害人 也許您會感興趣 推薦閱讀 9月8日新北造勢 再現國瑜夜市盛況 04:102019/09/04 政治要聞 新北高架自行車廊道 恐停擺 04:102019/09/04 地方新聞 新北首波工業立體化5案通過 可創196億產值 11:392019/09/04 生活 為汐止交通請命 侯友宜：中央只看基隆沒看新北 12:262019/09/04 生活 新北中和再添屈公病例 國強嶺步道防疫管制 12:502019/09/04 生活 新北結合「小學課本的逆襲」宣導交通安全 13:592019/09/04 生活 新北寶可夢活動 60處抓寶景點曝光 15:352019/09/04 生活 新北身障聯合徵才 積極求職拚就業 16:382019/09/04 財經 周錫瑋射穿雲箭 籲千軍萬馬9／8新北見！ 18:562019/09/04 政治 哈利波特現身新北圖書館 分類帽、巫師袍、魔杖逼真實上演 19:462019/09/04 生活 社會熱門新聞 恐怖！網友求解碧潭意外頻傳 答案背脊涼 - 社會 台中廟會嗨過頭 深夜放煙火嚇醒數萬人 - 刑案 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 中鋼為何賣月餅 他咬一口懵了 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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