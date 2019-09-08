犯罪被害人保護協會新北分會主委蔡鴻儒（右）邀請番王老師在晚宴中演奏薩克斯風。（犯保協會新北分會提供／王揚傑新北傳真）
犯罪被害人保護協會新北分會主委蔡鴻儒（右）邀請番王老師在晚宴中演奏薩克斯風。（犯保協會新北分會提供／王揚傑新北傳真）

犯罪被害人保護協會新北分會昨（7）日舉辦馨生人中秋節關懷活動，由新北分會主委蔡鴻儒率領，至基隆市大武崙砲台、野柳地質公園、朱銘美術館參觀，晚間席設捷金淡水鬱金香酒店，還特別邀請番王老師演奏薩克斯風，活動溫馨圓滿。

(中時 )

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