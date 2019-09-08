台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，不滿丈夫遭到抹紅，8日下午4時許在臉書PO文諷刺民進黨，只要操作「反中、保台」，把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩了，有執政優勢的人，還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用，沒執政優勢的人，就沒這招可用。

陳佩琪臉書PO文表示「先生是一個不怕辛苦的人，去年選戰開始有人質疑他台灣價值後，我才深感政治路之難行，過去當醫生時，對政治生態不會注意，有時同事聚在一起聊天，每個人七嘴八舌地闡述自己的政治傾向，不過不管爭的有多面紅耳赤， 遇到病人危急時， 大家卯起來救人，不會再有人注意到你的顏色，直到去年底一場操弄台灣價值的地方選舉，我才慢慢學習到政治是什麼東西了。

過去先生常讚美我最大的優點是有學習能力， 像最近就學到買基金不能只看報酬率， 還要注意基金名稱，去年底的一場選戰，我也悟出選舉要贏的方法了，其實好像不難，結論是不管中央或地方選舉，要贏很簡單，只要操作「反中、保台」。

然後再強調只有自己有能力守護台灣，最後再使出一招，把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩了，當然有執政優勢的人， 還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用，沒執政優勢的人，就沒這招可用，這讓我想到了台北市的重陽敬老津貼，記得去年底幫先生跑選舉行程時，每場都有一個人會出來嗆我：『叫妳老公把錢還給我啦！』雖然嗆聲者都只有一人，但通常這句話就是新聞的標題。」

(中時 )