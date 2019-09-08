現代集合式住宅的社區圖書閱覽室，常因書籍難以更新而經營受侷限。台中市文化局長張大春表示，台中市立圖書館推出團體借閱證等服務，並與社區大樓管委會社區圖書館合作，將閱讀活水注入社區書房，還推出揪團到府辦證的「幸福證好」服務，只要超過20人以上，皆可申請，要將書香融進民眾生活。

張大春表示，台中市以圖書資源與民眾共享的理念，推出家庭借閱證、團體借閱證等服務，與社區大樓管委會合作社區圖書館，可依照民眾需求、興趣協助挑選適合的書籍，將閱讀活水注入社區書房，大幅提升社區閱讀的豐富性與多樣性。

台中市立圖書館表示，自105年首創以團體借閱證單次可借閱500冊書籍的方式與學校、超商、醫院、公司行號等團體共同推動閱讀，目前已有超過2000個單位辦理。今年加碼推出揪團到府辦證的「幸福證好」服務，邀請社區、學校及公司行號等團體加入閱讀夥伴的行列，享受閱讀樂趣。

中市圖「幸福證好」服務，民眾只要揪團超過20人以上，皆可向圖書館申請到府駐點行動辦證服務。未來將持續深入社區、偏鄉、公司行號等，透過團體借閱證或「幸福證好」到府辦證服務的形式，與不同族群營造多元的書香社區。

(中時 )