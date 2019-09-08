台灣羽球現任男單一哥周天成，今天在2019 YONEX 中華台北羽球公開賽男單決賽直落二擊敗韓國對手許侊熙，成為賽史第1位三度在單打封王的選手，由於這場比賽總統蔡英文也到場加油，賽後兩人簡單互動一下，周天成透露，主要是自己在說話，信仰虔誠的他甚至還跟總統傳福音。

周天成表示，球迷進場，當然要給他們看到運動員相較於其他領域不同的一面，並努力展現出永不放棄的精神，他很感謝球迷用心製作海報、看板，他都感受並看到大家給他的祝福。

這場比賽最大咖的球迷非總統蔡英文莫屬，賽後蔡英文和周天成簡單互動，被問到總統跟他說了什麼，周天成笑著回答：「其實都是我在講話，我還跟總統說『耶穌愛妳』，總統點頭笑了一下，很感謝她今天來看球，既然現在國內羽球人口越來越多，我就順便跟總統傳福音。」

贏球心情好的周天成繼續開玩笑：「前幾天就知道總統會來，礙於國安機密，所以沒跟大家劇透。」

前職棒捕手高志綱也帶著兒子進場看球，賽後三人合照留念，留下美好回憶。

高志綱(右)跟兒子(左)與周天成(中)合影留念。(陳筱琳攝)

(中時電子報)