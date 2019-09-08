民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農今舉行志工招募「農友會」，而民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任吳濬彥、、發言人李明俐也都到場力挺，林飛帆則笑說自己是來應徵農會總幹事。面對中山、北松山選區的對手現任立委蔣萬安、民眾黨擬提名的教授何景榮，吳怡農表示，不論參選人有幾位，他都會全力以赴。

吳怡農周四po出志工招募訊息，今天農友會則來了170多名「農夫與農婦」，吳除了向民眾闡述自己的從政初衷，也強調自己的專業背景。

吳怡農表示，7年前離開金融圈後，就一直投身公共事務；過去是在辦公室進行政策研究，而更重要的下一步是為民服務、為民發聲，他接下來會展開「陸戰」，親自走訪選區62里。

吳怡農說，若進入立法院後，他希望能在外交國防委員會貢獻心力，並繼續跟地方服務連接。他表示，台灣面對很大挑戰，他過去5年都投入在國家安全議題，並看見台灣在國防跟經濟領域面臨的挑戰，他認為台灣現在需要的是新世代，並且有能力保護國家下一代的人。

吳怡農表示，近年來台灣在主權獨立性受到越來越嚴峻的挑戰，急需以國家的力量將有限的資源投注在最關鍵的地方；這次選舉將以「壯闊台灣」為主軸，希望可以打出一場乾淨、優質的選戰，並發揮自己金融、特戰的專長背景，提出國防、外交的政策，健全國際投資環境，打造安全繁榮的台灣。

(中時 )