老師們現場指導小朋友作畫，畫面相當溫馨有趣！（馮惠宜攝）

由國際彩墨畫家聯盟發起的「世界彩墨日」活動，連續第三年在中友百貨1F廣場舉辦。繼去年彩繪石虎活動大受好評之後，今年「世界彩墨日」特別邀請民眾一起彩繪紙杯，畫出心目中的中秋意象，在中秋節即將到來的此刻，顯得十分應景及熱鬧！

每年的9月9日是「世界彩墨日」，今年特別訂在9／8(日)於中友百貨1F廣場舉辦彩繪紙杯活動，總名額60名，報名相當踴躍，中午開始就看到許多家長帶著小朋友在現場等候。活動由國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖致詞開場，希望透過這個彩繪活動將彩墨帶入民眾的生活當中，也因為中秋將近，今年的主題設定為中秋意象，只要跟中秋節有關的主題都可以自由發揮。現場總共有國際彩墨協會的21位藝術家：莊連東、朱忠勇、黃騰萱、張秀燕、陳崇德….等都到場指導。

問到為什麼今年會以紙杯為繪畫的媒材？莊連東表示：「紙杯的形狀是圓型的，很符合中秋節團圓的意象，小朋友也可以依自己的想法自由創作，不管是立著畫或倒著畫，都能畫出很好的作品」，他還說，「小朋友都是天生的藝術家，家長在家裡就可以藉由各種媒材讓小朋友作畫，例如在牆上貼上畫紙，或是利用隨手可得的道具，都能讓小朋友自然的接觸到藝術。」

(中時 )