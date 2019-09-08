大學新生健檢也可以是五星級！輔大9月1日、8日兩天舉行新生健檢，特地和輔大醫院合作，設有Ｘ光流動更衣間及獨立診間等貼心服務，保護個人隱私，讓6000名新生們在校也能安心健檢，未來可以受到輔大醫院的全方位健康照護。

輔大教務長王英洲表示，今年每項健檢項目都提供最高規格的服務，特別是在隱私保護方面，除了增設Ｘ光檢查更衣間外，更全國首創進入獨立診間，接受各科主治醫生的理學檢查，專業且不受任何干擾。

因應新生人數眾多，健檢時間分為兩個周日舉行，衛生保健組也妥善規畫各科系時間，平均分散人流。輔大副學務長文上賢說，今年特別將僑陸生、國際生安排在9月8日，接近開學日，讓他們覺得方便；同時也事先聯繫資源教室的特教學生，統一由工作人員帶領做檢查，同學反應相當貼心。

而流程上也特別設計動線，將健康檢查分為8站，讓學生依序完成檢查。經濟系甲班的新生鍾加唯表示，沿途動線清楚，都有工作人員指引，不會擔心找不到路。曾在校外參加過其他健檢的體育系運管組新生楊沛諭說：「之前參加的需要跑好幾層樓，這次只有兩層樓，而且時間不長，幾乎都不用等，不到1個小時就順利完成」。

新任學務長陳若琳表示，凡是符合高教深耕計畫起飛學生身分的新生，皆可憑健檢收據到學務處辦理費用補助，針對無法在指定日期前往健檢的學生，也提供補檢的機會。學務處衛生保健組組長葉玉枝表示，學生們若到網路填寫表單，再依照指示自行前往檢查，便可享有學生健檢的優惠價格800元，若沒有事先申請，則會恢復原來的健檢價格1500元。

(中時 )