一名瑞士籍旅客8日搭機從香港入境台灣時，在託運行李中夾帶0.9公斤的香腸被海關查獲，依動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣20萬元。

關務署台北關表示，一名瑞士籍旅客從香港搭乘國泰航空公司班機在8日上午搭機抵達桃園機場，在入境時因未據書面或口頭申報，直接經過綠線（免申報）檯通關，執勤關員依據X光注檢單進行攔查，在旅客的託運行李內查獲未申報的香腸6條、重約0.9公斤。台北關依動物傳染病防治條例規定，移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局辦理，並依法開立裁處書，處以新台幣20萬元罰鍰。

此外，台北關表示，由於中秋節將近，因應國內市場過節產品需求大增，民眾可能透過網購以空運快遞包裹或郵包進口疫區肉類製品，或出國旅遊購買攜帶相關農產品，導致非洲豬瘟等疫病入侵，影響國人健康及社會經濟發展，於9日、10日採取為期2天的專案查緝行動，將提高旅客攜帶、快遞貨物及郵包進口的檢查比例。

(中時 )