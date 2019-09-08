「虧雞福來爹」林義豐8日凱道舉辦Crazy Friday 國際音樂節 17:472019/09/08 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝） 2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝） 2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝） 2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。不過在這個時機點舉辦電音趴是否為了選立委做準備？林義豐玩笑回答說這是妳說的，但剛好和高雄市長韓國瑜的新北造勢晚會撞期，他則說我們兩三個月前就申請了，而台北市長柯文哲的民眾黨則表示滿不錯的，對任何狀況的未明確表態。 (中時 ) #虧雞福來爹 #林義豐 也許您會感興趣 推薦閱讀 虧雞老爹控告郭正亮違反選罷法不起訴 11:282019/09/06 社會 政治熱門新聞 韓國瑜三重造勢 潘恒旭PO現場照霸氣喊：不解釋 - 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮破10萬人 - 政治 響應穿雲箭？她表態力挺韓國瑜！ - 政治 韓國瑜三重造勢場面驚人 韓黑崩潰：嚇到不敢算人數 - 政治 蔡英文喊八字...他斷言民進黨立委席次慘況！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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