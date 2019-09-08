2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝）

2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝）

2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。（王英豪攝）

2018九合一大選中曾引發話題的台南名人「虧雞福來爹」林義豐8日在凱道舉辦「Crazy Friday 國際音樂節」。不過在這個時機點舉辦電音趴是否為了選立委做準備？林義豐玩笑回答說這是妳說的，但剛好和高雄市長韓國瑜的新北造勢晚會撞期，他則說我們兩三個月前就申請了，而台北市長柯文哲的民眾黨則表示滿不錯的，對任何狀況的未明確表態。

(中時 )