配合教育部體育署推行運動i臺灣計畫-國民體育日全民健身活動，南投縣政府8日上午在縣立體育場辦理「國民體育日多元體育系列活動暨體育有功人員表揚活動」，除了表揚基層體育有功人員，還有運動團隊展演、運動闖關、體適能檢測等，以多元化的體育活動強化宣導運動觀念，提升縣內運動風氣。

教育處表示，每年9月9日為國民體育日，縣府配合舉辦的體育日系列活動，以趣味多元化的創意活動內容為號召，結合體育等相關產業及體育團體等，鼓勵民眾參與，達到全民運動健身之目的。今年還結合其他局處如新聞及行政處的道安宣導、政風處的廉政宣導、觀光處的合法民宿宣導等，讓活動更多元有趣。

今年活動特色有運動闖關、運動團隊展演、摸彩及體適能檢測等，以提供民眾更多元的體驗，會中並表揚149個在體育方面傑出的個人或單位，肯定他們的傑出貢獻與表現。

受將人員及單位有特殊貢獻人員曾惠騰、詹清安、李翠娥、石保桐等4人；優良贊助單位或人員3人、傑出教練8人、傑出運動員8人、推展體育績優學校11校、推展體育有功人員12人、運動i臺灣協辨有功單位59單位。期望藉由活動的舉辦，帶動民眾正確的體育知能，並養成愛運動的好習慣。

(中時 )