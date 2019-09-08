金門縣長楊鎮浯（左中）帶領縣府團隊赴台，爭取中央資金挹注支援。（縣府提供／李金生金門傳真）

金門與大陸近在咫尺，各種疫情層出不窮。縣府爭取建置動植物防疫中心。（李金生攝）

縣議員董森堡建議縣府逐年爭取預算編列外，更要核實執行進度和成效。（李金生攝）

金門縣府提出總經費高達65億元的6大建設案，縣長楊鎮浯赴台爭取中央資源支援，行政院政委張景森裁示各部會全力協助落實，並按月列管追蹤執行進度。

縣議員董森堡表示，中央善意回應是「好事」，因事涉中央各部會經費編列攤付，也需要立委陳玉珍大力配合，除逐年爭取預算編列外，更要核實執行進度和成效，才不會因為大選將屆，落人中央亂開「支票」、地方亂花「紅包」的口實。

楊鎮浯是在蔡英文總統跨海出席「823砲戰」61周年紀念及視察「金門大橋」工進時，當面向她提出鄉親關切且影響金門經建發展的6項重大施政需求，包括建置腫瘤醫學癌症中心、整合台灣醫學中心共同支援金門醫院、發展馬山多功能休閒遊憩港、打造烈嶼成為低碳生態宜居亮點島，以及建置動植物防疫中心、補助國旅及國外旅客來金門旅遊在內，初估總經費約65億元。

楊鎮浯5日帶領縣府團隊赴行政院出席由政務委員張景森及總統府副秘書長施克和共同主持，針對這6大提案的協商會議，爭取依各項計畫期程，逐次逐項向中央爭取資金挹注。

張政委轉達蔡總統對縣府提案的重視，並裁示各部會務必協助落實，也會就會中的決議事項，「專案」按月列管追蹤執行進度和成果。

縣府說明，6大建設提案不論是預算補助、相關程序規畫及法規鬆綁，在會中均獲中央各部會具體、明確的承諾，若能落實執行，預期可解決當前的觀光及防疫問題外，對金門未來醫療改善、交通觀光轉型、烈嶼永續發展，也會帶來前瞻且突破性的進展。

楊鎮浯要求縣府團隊做好與中央部會對接工作，並提醒中央的補助經費不是單次絕對數字，可隨縣府需求增加協調上修，在「精益求精」的大原則下全力以赴，開創縣政新局。

(中時 )