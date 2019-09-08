圖輯》韓國瑜新北造勢大會 人潮強強滾 18:122019/09/08 中時 鄭任南 、 黃世麒 、 李俊毅 、 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜新北二重疏洪道造勢，下午5時人潮破10萬，空拍照氣勢驚人。 （圖／李俊毅攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜新北二重疏洪道造勢，下午5時人潮突破10萬人。圖為空拍照，氣勢驚人。（李俊毅/攝） 「貪食龍車隊」今在雙北掃街挺韓。（貪食龍車隊提供／王揚傑新北傳真） 韓國瑜8日在新北是二重疏洪道造勢，也有民眾搭遊覽車前來參加活動。 （圖／李俊毅） 新北三重捷運站外，人潮滿滿準備參加韓國逾造勢。（圖／李俊毅） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝） 韓國瑜首場大型造勢活動8日在新北市登場，現場傍晚時分已湧進超過10萬人。(黃世麒攝) 韓國瑜新北二重疏洪道造勢氣勢驚人，主辦方宣佈人潮破15萬時空拍圖。 （李俊毅攝） 韓國瑜今（8）日在新北市二重疏洪道造勢，現場紅潮擠爆，至下午5時，主辦單位宣布已逾10萬人！人潮仍不斷從遊覽車、捷運系統湧進，最終人潮可望衝破30萬。 (中時 ) #北市 #大會 #韓國瑜 #新北 #造勢大會 也許您會感興趣 推薦閱讀 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 黑韓猛攻 韓陣營警告：心中雖無劍、但手中要有劍 10:392019/09/05 政治 韓國瑜政治獻金 她竟捐「1450」 超暖心原因曝光 19:122019/09/05 政治 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 柯和新潮流口水戰 網同情韓國瑜慘中槍 13:072019/09/06 政治 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ 14:532019/09/06 政治 1450這樣救選情 韓黑悲痛：韓國瑜明年必勝選 09:162019/09/07 政治 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮破30萬人 17:052019/09/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜三重造勢場面驚人 韓黑崩潰：嚇到不敢算人數 - 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮破25萬人 - 政治 捷運站擠爆像跨年 挺韓阿姨：林祖媽跟你拚了！ - 政治 蔡英文喊八字...他斷言民進黨立委席次慘況！ - 政治 響應穿雲箭？她表態力挺韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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