韓國瑜新北二重疏洪道造勢，下午5時人潮突破10萬人。圖為空拍照，氣勢驚人。（李俊毅/攝）

「貪食龍車隊」今在雙北掃街挺韓。（貪食龍車隊提供／王揚傑新北傳真）

韓國瑜8日在新北是二重疏洪道造勢，也有民眾搭遊覽車前來參加活動。 （圖／李俊毅）

新北三重捷運站外，人潮滿滿準備參加韓國逾造勢。（圖／李俊毅）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

韓國瑜首場大型造勢活動8日在新北市登場，現場傍晚時分已湧進超過10萬人。(黃世麒攝)

韓國瑜新北二重疏洪道造勢氣勢驚人，主辦方宣佈人潮破15萬時空拍圖。 （李俊毅攝）

韓國瑜今（8）日在新北市二重疏洪道造勢，現場紅潮擠爆，至下午5時，主辦單位宣布已逾10萬人！人潮仍不斷從遊覽車、捷運系統湧進，最終人潮可望衝破30萬。

(中時 )