彰化縣教師職業工會選拔SUPER教師，8日舉辦頒獎典禮，熱血老師們翻轉教室，點燃學習熱情，運用有限資源，啟發無窮潛力，彰化縣長王惠美恭賀11得獎教師，感謝為杏壇注入正向的力量。

這次得到SUPER教師員東國小附幼張淑玲，39年教師經驗，不斷突破自己教學極限，在學區內打亮「員東附幼」的招牌，她自詡為「年齡super、教學熱忱也super」的老師，不減熱忱成了典範。靜修國小老師何振偉，歷經資優、身心障資源班等各類特教工作，服務17年，一對身障雙胞胎，在他特殊啟發下，從無法行走到可參與比賽，啟發了無限可能。

鹿港國小老師王郡儀擔任資源班教師14年創新教學，獲得各項教學比賽好成績。成功高中老師楊浚芳自費幫孩子外聘舞蹈、音樂老師，致力推廣閱讀、傾聽孩子新生。

彰化高中老師林典蔚，運用電腦多媒體及網路科技，進行實境教學與學生互動熱烈。二林高中許藍尹設計多元創新教學方案，引導偏鄉高中生對英文產生興趣。

縣長王惠表，她第一個工作擔任老師，對教育相當關注，369調整前1年要花費8億多元，調整後1年盈餘4億多元，就撥近2億元充實各項教育，希望孩子們有更好學習環境。

彰化縣教師職業工會理事長林穎欣表示，獲獎教師點亮孩子的學習熱情。評審團特別獎還有廣興國小楊素綾、彰化特殊教育學校陳美麗；Special教師獎為修國小王靖如、溪湖國中劉志祥、達德商工王芝淇。

(中時 )