方泂鑌（阿鑌）將於17日推出相隔近二年的全新專輯《B’INLUV》，對音樂作品向來不輕易放過自己的阿鑌，新專輯歷經一年地獄式的錄音期，首波主打歌〈把你還給你〉耗時3、4天錄製，不斷重錄、重唱，MIX完又重新MIX，並大製作啟用真弦樂團編曲，燒腦、燒錢又燒時間，連製作成本也翻倍跳，阿鑌自嘲：「沒辦法不逼死自己！不然通不過我自己這關。」

〈把你還給你〉MV邀來主演電影《返校》、入圍本屆金鐘獎女配角的王淨擔綱女主角，與睽違8年再度演戲的阿鑌合作，王淨說：「念書時很愛聽阿鑌的〈壞人〉，沒想到竟然可以跟念書時的偶像合作MV，有種夢想成真、好榮幸的感覺！」

日前遠赴宜蘭拍MV，一場王淨在鋼琴前跳舞的外景戲，因遇上傾盆大雨、現場無法使用器材播放歌曲，阿鑌只好親自上陣自彈自唱，反而幫了自稱「舞痴」的王淨一把，她說：「阿鑌現場自彈自唱的渲染力，給我非常大的能量。」順利完成拍攝；〈把你還給你〉MV將於9日在Youtube首播。

方泂鑌（左）與王淨在MV裡有不少對手戲。（海蝶提供）

方泂鑌（左）與王淨在MV裡有不少對手戲。（海蝶提供）

方泂鑌17日推出新專輯。（海蝶提供）

(中時 )