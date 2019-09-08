鋼琴家葉青青（左起）與國家文藝獎得主錢南章、三位聲樂家黃莉錦、林義偉、林孟君一同排練。（王英豪攝）

鋼琴家葉青青（左起）與國家文藝獎得主錢南章、三位聲樂家黃莉錦、林義偉、林孟君一同排練。（王英豪攝）

李欣恬／台北報導

國家文藝獎得主錢南章，退休後仍創作不懈，近期將一口氣端出6首全新藝術歌曲創作，在「請給我一首歌」專場音樂會和樂迷分享，都是以詩人席慕容詩作為譜寫內容。錢南章表示，「我寫藝術歌曲有個原則，就是著重文字的音律，和音樂的旋律一致，讓觀眾不用看歌詞也聽得懂在唱什麼。」

「請給我一首歌」由鋼琴家葉青青擔任總策劃與鋼琴伴奏，葉青青表示，錢南章的藝術歌曲寫作特色，像是詩人在對觀眾說話，「錢老師並不把小節線固定下來，而是順應字句的感覺譜寫，同時也特別強調旋律，必須根據語言音調處理。不特別炫技，但在人聲的表現上，游刃有餘。」

此外，葉青青也強調，由於錢南章過去曾主修鋼琴，「錢老師的鍵盤寫作彈起來不會拐手，可順應鋼琴演奏的語法，同時也包括對器樂的想像。」

葉青青表示，現代作品創作，需要透過不斷地演出，除了觀眾可以聆聽當代樂曲的面貌，作曲者也可以從一次次的演出實踐裡，把作品修改得更完美。

這次音樂會，除了六首新寫的歌，還有十七首過去寫的歌，其中包括最為人熟知的《一棵開花的樹》，葉青青表示，全曲埋藏了一個特殊密碼，「錢老師以『降B、A、G、C』四個音，作為『遇見你』的隱喻，表現詩句裡談到的，我等了五百年，就是為了要遇見你的心。」

此外，另一首《在黑暗的河流上》，是席慕蓉讀了〈越人歌〉之後的感想，葉青青表示，錢南章也運用巴哈的《馬太受難曲》，作了時空情境的穿插。

演出將於9月22日，在台北國家兩廳院演奏廳登場，擔任演唱的聲樂家包括女高音林孟君、黃莉錦，以及男高音林義偉。

(中時 )