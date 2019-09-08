全國律師聯誼會表揚績優律師從業人員。（楊樹煌攝）

南投縣副縣長陳正昇今8日出席第72屆全國律師節慶祝大會，陳副縣長除祝賀律師們律師節快樂，並期許全國律師身為在野法曹，能以秉持保障人權、實現社會正義、促進民主法治的使命，克盡天職，為人民與法律做最後把關。

第72屆全國律師節慶祝大會暨全國律師聯誼會在日月潭日月行館登場，由全國律師公會全國聯合會理事長李慶松律師主持，來自全國各地的律師公會會員出席踴躍，承辦的南投縣律師公會理事長黃文皇律師及南投地方法院院長黃俊明也以地主身份表達歡迎之意。

會中除陳副縣長外，總統蔡英文、司法院副秘書長葉麗霞、法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成都到場致意，場面熱鬧。

陳副縣長說，很高興全國律師菁英齊聚風光明媚的日月潭一同慶祝律師節，全國各地律師公會平時積極協助地方政府推動法治教育，居功厥偉。尤其是南投律師公會，這些年來對縣府的支持，不論是義務律師咨詢服務、偏鄉法治教育及研習等都做了許多努力，讓本縣法治教育能夠落實，縣府也特別表達感謝之意。

曾任南投地院院長的司法院葉副秘書長表示，除積極推動律師法修訂等司法改革外，該院也從全民能夠監督、弱勢有保障、社會更安全及裁判有品質等4個主軸持續推進司法改革。法務部長蔡清祥也指出，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，對於限制出境對象，將以電子鎖監管。

李理事長也表示，律師法雖屢經修正，但律師自治與職業環境等事宜永遠有進步的空間，期盼律師法修正公佈後，能使律師制度進入新紀元，讓律師更能發揮在野法曹之功能。

(中時 )