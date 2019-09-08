王育德紀念館去年9月開館成立，受到各界關注，參觀人數突破3萬人次，紀念館積極辦理推廣活動，除了例行館內定時導覽、走訪台南巷弄尋找王育德府城回憶地景踏查活動、專題講座、主打台語藝文體驗的2019府城台語月等，透過多元教育推廣，讓台灣社會深入知曉王育德前輩的奉獻，今天下午也於吳園台南公會堂舉行《回鄉》Huê-hiong首映會。

適逢王育德紀念館1周年，這場首映會邀請王育德次女-王明理女士從日本返台共襄盛舉，現場還有紀錄片鄭曉駿導演一起對談，與民眾分享拍攝口述紀錄片的過程。文化局表示，王育德紀念館設立不只讓台灣社會深入知曉王育德前輩的奉獻，並重新認識過去台灣的歷史。

文化局指出，認識王育德口述紀錄片《回鄉》Huê-hiong是文化局首度將台文納入的長篇影片，以台語華語雙字幕呈現，做為市府復振台語、打破社會單語主義框架的推動，影片中受訪者所表達的口述語彙能以文字原汁原味呈現，讓觀眾有間接認識台語的機會，也讓台語文得以運用在日常生活多樣的領域之中。

本年度，王育德紀念館教育推廣由國家人權博物館指導贊助，該館為保存台灣人權相關史料、文物及推廣人權教育活動，強化紀念場域永續經營，盡心協助各界進行人權及戰後威權統治時期相關研究、推廣及藝文創作等工作，並提供人權教育推廣補助計畫。

《回鄉》將於9月10日前進國立臺灣師範大學，踏入校園與北部學子相見，另外，9月周末於王育德紀念館第一展示室辦理放映場次，錯過首映會的朋友歡迎利用假期到館觀賞，歡迎持續關注文化局及臉書粉絲專頁最新訊息。

(中時 )