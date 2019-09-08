黃男左手背遭刺傷，流滿鮮血。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

黃姓商人6日趁中秋節前夕陪妻子回安南區娘家團圓，當晚10時許在戶外抽菸時，與隔壁鄰居陳姓男子起口角打架，遭陳男連砍4刀，警方依照殺人未遂罪嫌逮捕陳男移送台南地檢署，檢方7日晚間裁定無保請回，被害人家屬見凶嫌一天內又回庄頭，既氣憤又擔心。

32歲陳姓男子是安南區警方的頭痛人物，過去常與家人、鄰居口角糾紛，多次驚動警力排解，這次他又情緒不穩闖禍。

40歲黃姓男子平日在工業區工作，趁著中秋節前一周假日，6日晚間帶妻子回到安南區娘家團圓，他在戶外抽菸時，看見鄰居陳姓男子騎車返家，卻莫名對他嗆聲「看三小」，兩人於是起口角大打出手。

黃男身形壯碩，陳男徒手落居下風，他從身上拿出水果刀先畫傷黃男手臂，受傷的黃男驚慌中跌倒，他再從背後補砍3刀，直到黃男逃進屋內才作罷。

警方到場逮捕陳男，附近鄰居指證歷歷，警方這次將他依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，並考量他可能再犯案，建請檢方羈押。但檢方以殺人未遂罪證不足為由，裁定無保請回並限制住居。

被害家人見到殺人兇嫌不到一天就被放回家，既氣憤又擔心，直呼「檢、警是要等到出人命才會重視嗎？」檢方8日回應，現場情況難證明陳男有殺人犯意，被害人未向陳男提告傷害，因此以限制住居裁定。

(中時 )