周天成在2019 YONEX中華台北羽球公開賽男單奪下個人本季第3座冠軍，也是生涯第3度在台北賽封王，對於之後更多挑戰，他認為自己在心態上有更多磨練與成長，希望明年東京奧運保持這樣的心態去衝擊。

今年台北羽球公開賽5場比賽，周天成有3場比賽面臨了1小時以上的3局苦戰，今天倒是只打了2局、37分鐘就結束比賽，他表示，自己不管是進攻、控制上以及限制對手的情況下都表現得很好，也展現出壓制性、逼出對手很多失誤，做到賽前設定的態度。

周天成補充：「我覺得就是要幫助現場的球迷，用這樣的心去打球，不會被現場球迷的歡呼聲所起伏，自己在控制上從第一天做到最後一天是我做最好的部分。今天我也是帶著打3局的心來到現場，而前幾場已經把自己的韌性打出來了，面對對手仍然可以沉得住氣，去守下每一顆球。」

周天成不忘感謝物理治療師高敏珊辛苦的協助，直呼高敏珊是整個比賽比他還累的人，這個星期不管事賽前準備還是後面做治療修復，沒有浪費每一分一秒去準備，加上賽前設定比賽結束後要做什麼有規劃好，所以才能保持住狀態一直去發揮。

今年球季周天成在超級1000的印尼公開賽、超級500的泰國公開賽及超級300台北公開賽三個不同層級賽事奪冠，他指出，台北站雖然等級較低，但也給他以賽代訓的機會，訓練強度也挺大的，接下來再調整，準備面對之後超級1000的中國公開賽跟超級500的韓國公開賽。

周天成補充：「就是平常心以對吧，就跟這次台北公開賽一樣，把自己心態做好，希望在明年東京奧運的時候 可以保持這樣的心態去做，或許有時候比賽狀況不如預期，但我覺得現在已經越做越好了，雖然比賽可能有驚無險過關了，但在其中強壯了自己的毅力跟韌性。」

(中時電子報)