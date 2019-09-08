《繼園臺七號》描述一對母女與英文家教的三角戀。（摘自楊凡臉書／王寶兒傳真）

王寶兒／台北報導

香港導演楊凡首度執導動畫電影《繼園臺七號》，即獲威尼斯影展肯定，得到最佳劇本獎的殊榮，成為本屆影展中唯一獲獎的華語片。曾在台灣度過童年的楊凡，將《繼園臺七號》的故事設定於 1967 的香港，講述一對由台灣漂泊到港的母女，在動盪不安的年代下，與英文補習老師的不倫三角關係。

楊凡在臉書上也公開發表了獲獎感言，直呼自己「好興奮」，因為在拍攝電影四十年期間，總是被外界嫌棄沒有劇情，沒想到在影展中卻拿了最佳劇本獎。「我也想感謝香港，給我所有自由讓我創作。我因為戒嚴從台灣來到香港，我在海邊就聞到自由，在街道就聞到自由。52年後，奇怪的力量以人權之名，讓我們甚至無法自由搭乘大眾交通工具，希望香港能自由。」

《繼園臺七號》改編自楊凡所撰寫的三篇短篇小說，分別是《青春夢裡人》、《春風沉醉的夜晚》和《金屋淚》。故事發生於六零年代的香港北角繼園街，年輕的大學生子明、風韻猶存的虞太太及其正值青春年華的女兒美玲，三人在六七暴動的年代，譜出的禁忌三角戀。在釋出的預告中，也可見動畫還原出當年的香港街貌，叮叮車的緩徐前駛、滿天飛的遊行文宣、懷舊店家上掛滿人民訴求的白布條，都重現了當年的香港。

(中時 )