董十行表示，教室中的學生似乎可預見外頭的不明物體會帶來會毀滅性的變動，可以從乾淨的畫面留白感受到暴風雨前的寧靜。(董十行提供／王寶兒台北傳真)

王寶兒／台北報導

光鮮城市的陰暗面，不只生活在其中的都市人了解，也能從藝術家的作品中找到認同。概念藝術家董十行以《黑色噪音》系列黑暗畫作，呈現出都市靜謐卻又吵雜的一面，他說：「你可以發現，再安靜的地方，都還是會有一些細細小小的聲音，都市更尤其是這樣，我想把這種不安的混亂呈現出來。」

董十行表示，自己過往的作品調性都是表現出黑暗的一面，「災難來臨前總是最安靜的，就像是暴風雨前的寧靜，我希望世界能夠安靜一點，但噪音會同時存在，那就是一種微小的混亂。」認為噪音與生活是不可分的，系列畫作便是呈現喧囂的都市。

董十行本職為3D與2D數位藝術創作者，他表示，創作對他而言是無意識下的產物，也能夠代表生活還在正常運行。在《黑色噪音》中，特別喜歡一幅名為〈降臨〉的畫作，在教室內的學生們，看到窗外有不明物體降落在城市中，畫面氛圍能讓觀者直覺聯想到，不明物體是會造成摧毀的事情，這種畫面寧靜，但卻能預見會有一場災難或毀滅的情境，便是他在系列畫作中極力展現的。

奇異果文創於日前推出的新美學高中國文課本，以吸睛彩圖在網路上累積超高討論度，其中繪製〈蒹葭〉一節的插畫家葉長青，與董十行合作，一同推出《黑色噪音》聯合畫展，也特別精選過去多幅繪圖作品，展現都市裡的沉默噪音。

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