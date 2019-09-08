第54屆電視金鐘獎將在10月5日於國父紀念館盛大舉辦，星光大道及表演節目內容，備受各界期待，據悉，今年金鐘典禮壓軸表演由年僅24歲的周興哲擔任演出嘉賓獻唱，屆時將改編許多知名歌手的經典歌曲來致敬，這也是周興哲首度站上三金的舞台表演，心情興奮、緊張，正努力準備歌單、製作音樂編曲等，相當用心。

對此，周興哲經紀人琦琦低調回應：「確實會去，但細節不便多說，謝謝。」而周興哲出道5年，他在5月、8月時分別首度登上台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦「你，好不好」演唱會，門票皆秒殺，大展高人氣。他一出道以〈以後別做朋友〉搭配夯劇《16個夏天》打響知名度，隨後也推出多首熱門歌曲包括〈你，好不好〉、〈永不失聯的愛〉、〈如果雨之後〉、〈怎麼了〉等，擁許多粉絲。

而他將在下周赴加拿大參加活動、舉辦粉絲見面會，很期待與當地的歌迷近距離接觸，他近來正忙籌備新專輯，預計年底推出。周興哲不只在工作獲亮眼成績，今年初認愛大6歲的女友趙岱新，2人穩定交往1年多，自從認愛後，每次被問及感情近況，他們不避諱大方放閃，周興哲先前在北、高開唱時，趙岱新皆到場力挺。趙岱新從三立新聞主播台離職後，轉戰TVBS朝主持、時尚發展成為藝人，他們對彼此的工作皆大力支持。

(中時 )