韓國瑜新北造勢大會現場，來自新北各地的國民黨議員齊聚力挺，展現新北大團結，議長蔣根煌代表致詞時指出，民進黨利用立法院多席優勢治理，政策背離民意，年金改革、東廠事件，引起全民反感，更痛失數個邦交國，可以說是「完全執政，完全失敗。」

蔣根煌表示，韓國瑜曾任台北縣中和市副市長，與新北市緣分相當深厚，呼籲新北市民唯一支持韓國瑜，「讓國民黨重返執政，才可以讓兩岸和平發展，國際更有競爭力，一起把蔡政府趕下台。」

(中時 )