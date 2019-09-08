演員賴雅妍在電影《花椒之味》和鄭秀文、李曉峰飾演同父異母姊妹，因父親離世才首次見面，卻意外培養出深厚情感，3人戲外更情同姊妹，甚至和導演麥曦茵有個「4姊妹」群組。賴雅妍現實中也有姊姊，不過因從小生活在一起，她自認太調皮，又想當跟屁蟲，2人打架從不留情面，「都往死裡打。」媽媽更總是護著姊姊，她不禁打趣說：「為什麼我姊不是鄭秀文。」

鄭秀文今年初因老公許志安出軌傳出婚姻危機，「4姊妹」群組是否有聊此事？賴雅妍搖搖頭說：「越了解彼此，越會給空間。」更說：「最好的理解就是不理解，信任彼此會為自己做最好的決定。」通常是導演麥曦茵在群組裡報告電影後製進度，而大家最常說：「導演辛苦了！」

賴雅妍感性表示，3人和麥曦茵拍完電影後關係就像片中姊妹，「一起經營一間火鍋店後就各自往不同方向走，但仍是對方很重要的避風港和加油站。」不用多說即能給彼此安慰。麥曦茵之前還專程來台看賴雅妍的舞台劇，麥曦茵表示相當驚豔，更承諾要為她量身打造一個兼具中性和柔美的角色。

此次飾演短髮帥氣撞球選手，賴雅妍感嘆，雖曾提醒自己不要再剪短髮，「想要洗洗大家的眼睛，嘗試女性裝扮。」未料中性角色不停找上門，她搞笑說可能是母親懷她時一直期待是男孩，因此「命帶『男相』」，連父親都說：「妳真的演男生比演女生好。」讓她認命：「既然走出自己一條路，為什麼要一直抗拒。」麥曦茵日前來台更對她擁有眾多女性粉絲歎為觀止，笑言參與電影放映座談時，「前排觀眾眼睛都是愛心型！」該片12日上映。

麥曦茵（右）對賴雅妍演出讚不絕口，想為對方量身打造新劇本。（粘耿豪攝）

賴雅妍表示出道以來女粉絲都多過男粉絲，應該是「命帶男相」，如今也走出新戲路。（粘耿豪攝）

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