農委會茶業改良場（茶改場）指出，為配合化學農藥十年減半政策，茶改場積極推廣茶園病蟲害整合管理技術，教導農友搭配耕作防治、物理性防治及生物性防治等；降低化學農藥防治的必要性，或選用友善環境植物保護資材，於適當時期推薦使用，以達到降低農藥及化肥使用次數及用量。

茶改場估計，目前推薦的技術在兼顧茶園生產的情形下，除逐步達成化學農藥減半的目標，還可節省約30％化學農藥資材費用，效果不錯。

茶改場場長蘇宗振表示，魚池分場於6日假嘉義縣梅山鄉瑞峰村活動中心舉辦「茶園減施技術之建立與推廣觀摩會」，議題內容包括：茶園安全用藥、茶園合理化施肥及茶園雜草綜合管理等主題，內容豐富又實用。

透過精準茶園減施技術操作，該場估算全年約可節省化學農藥及噴施費用30％。現場來自嘉義縣梅山鄉瑞峰、瑞里、太興、太平及龍眼林茶區農民參加，反應熱烈，深獲茶農及茶業相關業者好評。

茶改場說，透過本次活動蒐集與會者意見，未來將持續推動農藥化肥減施，打造永續生態環境；希望能使茶園減少化肥及農藥使用，朝向友善環境永續經營的生產模式。更藉由減施技術生產優質安全的茶葉，提升茶的安全品質，兼具節約資源及環境友善。

(中時 )