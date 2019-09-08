軍情單位官員說，我從未派情報員介入香港反送中，我在香港早已無情報站，也沒有派基幹情報員潛伏，因為香港算大陸地區，我已不派情報員赴陸。至於這次反送中，我方運用多方管道情蒐，藉此研判香港情勢，也確有派員到現場了解街頭抗議情況，但這算是觀察情報，軍情單位絕沒有介入反送中。

至於香港媒體日前公布美駐港外館官員姓名，以及家人情況，這種情治手法，是否意味該官員是CIA情報員，軍情單位官員表示，這個也只有美方CIA自己知道，我方不清楚，也無從評論。

據了解，大陸也曾公布我情報員的身分，包括照片、姓名與身分證字號等詳細資料，不過，這些都是真假虛實混雜，例如陸生的確有來台做情報的，而我情報員設法接觸，陸生就暗中拍張照片，大陸再將本就蒐集的我方情報員資料，隨便挑一人拼湊，連照片一併公布，藉此打心理戰。同樣的，大陸公布美駐港官員的手法，異曲同工。

(中時 )