鹽埔鄉新圍社區推出野薑花田體驗行程，數十名遊客8日戴著斗笠跟隨社區志工下田採野薑花，有人說，他聽過《野薑花的回憶》這首歌，而今身處花田才知有多美。（謝佳潾攝）

鹽埔鄉新圍社區不甘野薑花「水人沒水命」，採農友不要的花朵研發出一系列保養品並推體驗行程，成功展現野薑花低經濟但高價值的軟實力。（謝佳潾攝）

每年5至11月是野薑花開的季節，此時走在鹽埔鄉四處可見白色野薑花如翩翩起舞的白蝴蝶，畫面美不勝收，但它被運到花市時卻只剩5塊錢價值，新圍社區不甘「水人沒水命」，採農友不要的花朵研發出一系列保養品並推體驗行程，成功展現野薑花低經濟但高價值的軟實力。

鹽埔鄉盛產野薑花，產量約占全台7成，農友習慣將花運到花市拍賣，但賣價不高堪稱「艱苦錢」，平均1株賣5塊、有時還會跌至3塊。然而，野薑花雖多作切花觀賞用，但其實每個部分都有作用，如根莖很像薑可以入菜及做中藥，葉子則能綁粽子。

「把野薑花做起來！」新圍社區發展協會理事長黃玟誠指出，野薑花的好不能埋沒在花市裡，尤其是它的花朵，其實多數農友會因野薑花朵凋萎快，而選擇剪掉丟棄，但這也連同丟了它的精華，因此5年前社區開始向農友收購花朵，進而萃取精華研發出一系列產品。

他說，社區是先做防蚊液，後慢漫進展到面膜、乳液等保養品，這些產品在市場反應很好，顧客一次都是幾十組在買，成功讓低經濟的野薑花附加上高價值，而這轉變除有效解決農友困境外，也帶動新圍社區發展。

新圍社區在水保局區域新亮點計畫的支持下，成功推出野薑花田體驗行程，數十名遊客8日戴著斗笠跟隨社區志工下田採野薑花，有人說，他聽過《野薑花的回憶》這首歌，而今身處花田才知有多美。

(中時 )