韓國瑜首場大型造勢活動8日在新北市登場，現場傍晚時分已湧進超過10萬人，「國瑜夜市」盛況再現。(黃世麒攝)

韓國瑜三重造勢現場湧入大批人潮，全場預估業績突破25萬人，大家全都全副武裝身穿國旗裝，手拿旗子揮舞，附近機場捷運站、公車亭全都擠滿人潮，循著隊伍慢慢走上河堤到現場加油。人群緩緩前進，會場不時傳來「唯一支持國民黨總統候選人韓國瑜」，民眾聽到台上主持人提到「韓國瑜」關鍵字，全都開心的歡呼「凍蒜！、凍蒜！」

遠從台南上來到場支持的何小姐表示，躺在床上的姐姐，特別叮囑她和丈夫一定要到現場支持韓國瑜，讓韓知道不用害怕被民進黨抹黑，面對韓國瑜被各種謠言抹黑，大家都非常心疼他，這些人潮大家全都是自發性的來到現場就可以證明，這些不可能造假，大家日子真的過不好，需要韓國瑜當選改變。

「新北人潮比高雄更多！」專賣韓國瑜Q版蛋捲、月餅重拾米糕餅陳豐偉老闆表示，前一天就特地從高雄楠梓北上擺攤，在一片人聲鼎沸中，他用吼的回答記者問題，他說韓國瑜真的是一個令人感動的人，新北造勢人潮比之前高雄國瑜夜市更多，一定是大家都心疼會做事的韓國瑜被抹黑才站出來的，遠從高雄運上來的蛋捲、月餅商品全被民眾掃購一通，人潮等於錢潮，推估生意好10成以上。

(中時 )