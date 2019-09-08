《星際大戰》系列電影音樂會讓音樂廳的觀眾熱血沸騰，現場有如星際同樂會。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

李欣恬／台北報導

一連兩天，《星際大戰》系列電影音樂會讓音樂廳的觀眾熱血沸騰，主辦單位特別邀請盧卡斯影業官方認證的501軍團現身與觀眾合影，也展示收藏名家提供、全球僅一幅的《星際大戰》演員親簽海報，讓現場頓時成為星戰「同樂會」，也為2019夏日音樂節劃下了熱鬧、圓滿的句點。

牛耳藝術今年啟動夏日音樂節五檔，包括《小美人魚》動畫交響音樂會、馬林斯基芭蕾舞團暨交響樂團來台演出《天鵝湖》、來自美國卡內基音樂廳的美國國家青年爵士樂團，在台北快閃，也和音樂學子交流音樂，以及《星際大戰》第六、第七集電影交響音樂會，與觀眾共度一個跨越音樂、舞蹈、動漫、電影、爵士樂等多元藝術的夏天。

緊接著即將登場的是《可可夜總會》動畫交響音樂會，將揭開下一個2019／20新樂季的序幕，預計由國台交和墨西哥樂隊現場演奏，並保留電影對白與歌唱原聲，無現場歌手演出。演出時間為10月2日在高雄衛武營歌劇院、10月5日至6日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )