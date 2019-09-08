台灣國際女性影展日前公布片單，5部60至80年代的女性復仇經典之作將重返大銀幕，大尺度裸露又血腥暴力的重口味劇情，前衛程度至今都讓人不可置信。影后張艾嘉與不老女神趙雅芝甫入影壇的青澀模樣、豪放女陸小芬及香港邵氏豔星陳萍的驚人演出都收錄其中。

影后張艾嘉在香港名導許鞍華處女作《瘋劫》表現青澀。（台灣國際女性影展提供）

影展策展人羅珮嘉說：「當時影壇出現大量以社會寫實電影為名，實則以灑狗血的劇情來吸引觀眾進場。電影常以女人復仇為主軸，大膽裸露與暴力場面，讓觀眾達到前所未見的刺激。」不過她補充，特別規劃「狂女起駕．復仇來襲」節目單元是看到了這些剝削女體的低俗題材，反而拍出了女性主義對男性為主的電影工業猛烈衝撞。

豪放豔星陸小芬在《瘋狂女煞星》表現驚人。（台灣國際女性影展提供）

本次精選來自台灣、香港、日本、韓國的作品，包括台灣女性復仇經典之作《瘋狂女煞星》、香港名導許鞍華處女作《瘋劫》、邵氏邪典大導桂治洪的《沙膽英》、日系異色電影鼻祖石井輝男的《龍紋怪談》以及堪稱韓國影史怪誕鉅作的《下女》。

台灣國際女性影展於10月4至13日在光點華山電影館登場，推出10大單元、75部來自世界各地的精采好片，詳細片單與活動內容可洽台灣國際女性影展官網和官方臉書。

堪稱韓國影史怪誕鉅作的《下女》。（台灣國際女性影展提供）

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