台中市政府今年規畫舉辦4場次鄰長及民政人員表揚活動，以「海線、屯區、城區、山線」場次依序舉行，8日在屯區會場表揚351人；市府民政局長吳世瑋到場表感謝全台中市625位里長及12,524位鄰長的辛勞及努力，並針對九九重陽節編列敬老禮品、空汙、老人健保補助等議題做出說明。

民政局指出，這次表揚活動分四場次舉辦，於9月7日、8日、21日及22日舉行，表揚總人數共1252人，包括特優里長55人、績優民政人員21人、績優鄰長906人、資深鄰長270人。

第1場海線表揚262人，其中大安區龜壳里長洪正義服務至今30餘年，長期為在地里民服務，而服務年資30年以上的鄰長則有3位；第2場次屯區表揚351人，服務年資最久的是西屯區惠來里長廖慶麟，自83年起連任里長至今；另服務年資30年以上的鄰長有7位。

民政局表示，今年表揚活動特別選擇於假日舉辦，市府頒贈獎牌感謝里鄰長們辛勞的付出，同時也讓平常公務繁忙的里鄰長們有互相交流、熟識的機會；另活動也配合台中地檢署辦理反賄選宣導、有獎徵答並提供精美禮品，希望能獲得現場里鄰長們熱烈迴響。

民政局長吳世瑋除感謝里鄰長的辛勞，也向大家說明九九重陽節編列敬老禮品、空汙、老人健保補助等議題。吳世瑋說，過去縣市合併前的市府是於九九重陽節發放敬老禮金每人1600元外，再加上每人300元餐會費用。

縣市合併後，因原縣區部分里別幅員廣闊，若以補助每人的300元來辦理餐會或活動方式，長輩參加意願不高，且有些里別老人家人數非常多，辦理餐會又涉及採購法等法規及程序問題，所以市府在縣市合併後就已取消每人補助300元舉辦餐會或活動的部分，並將敬老禮金調整為目前的2000元。

吳世瑋強調，敬老禮品每里補助3萬元部分，是由里長寫計畫向公所社會課申請，經核准後才補助每里3萬元，並非每里皆發放此筆補助，還是得申請並經公所同意才有此補助。

(中時 )