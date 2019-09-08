韓國瑜及國旗元素商品大熱賣。(黃世麒攝)

攤商生意興隆。(黃世麒攝)

攤商生意興隆。(黃世麒攝)

攤商生意興隆。(黃世麒攝)

攤商生意興隆。(黃世麒攝)

「國瑜夜市」生意興隆。(黃世麒攝)

「國瑜夜市」生意興隆。(黃世麒攝)

人潮外溢到一旁的機場捷運三重站。(黃世麒攝)

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦首場大型造勢活動，現場支持者齊聚挺韓，保守估計已超過10萬人，也讓「國瑜夜市」盛況再現。

(中時 )