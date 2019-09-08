韓從新北出發 重現國瑜夜市盛況 19:472019/09/08 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 攤商生意興隆，肉乾來不及烤好，架上全空，仍有不少民眾耐心等候。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜及國旗元素商品大熱賣。(黃世麒攝) 攤商生意興隆。(黃世麒攝) 攤商生意興隆。(黃世麒攝) 攤商生意興隆。(黃世麒攝) 攤商生意興隆。(黃世麒攝) 「國瑜夜市」生意興隆。(黃世麒攝) 「國瑜夜市」生意興隆。(黃世麒攝) 人潮外溢到一旁的機場捷運三重站。(黃世麒攝) 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦首場大型造勢活動，現場支持者齊聚挺韓，保守估計已超過10萬人，也讓「國瑜夜市」盛況再現。 (中時 ) #夜市 #盛況 #新北 #參選人 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 韓國瑜政治獻金 她竟捐「1450」 超暖心原因曝光 19:122019/09/05 政治 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 柯和新潮流口水戰 網同情韓國瑜慘中槍 13:072019/09/06 政治 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ 14:532019/09/06 政治 1450這樣救選情 韓黑悲痛：韓國瑜明年必勝選 09:162019/09/07 政治 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾40萬人 17:052019/09/08 政治 三重韓國瑜造勢現場擠爆 攤販：業績絕對好10成以上 19:162019/09/08 生活 政治熱門新聞 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾40萬人 - 政治 韓國瑜三重造勢場面驚人 韓黑崩潰：嚇到不敢算人數 - 政治 捷運站擠爆像跨年 挺韓阿姨：林祖媽跟你拚了！ - 政治 蔡英文喊八字...他斷言民進黨立委席次慘況！ - 政治 韓國瑜夜襲三重造勢空拍影片曝光 網：太震撼了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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