本屆威尼斯電影節於台灣時間8日凌晨舉行頒獎典禮，義大利男星路卡馬林內利（Luca Marinelli）自激烈競爭中脫穎而出，以新片《馬丁伊登》愛恨交纏一生的作家角色，一舉擊敗布萊德彼特、亞當崔佛、強尼戴普、羅伯派汀森等巨星，加上今年威尼斯金獅獎得主《小丑》男主角瓦昆菲尼克斯，因「金獅不二獎」的規定飲恨，路卡順利榮登水都新科影帝。

路卡獲獎上台致詞時充滿感謝，尤其謝謝傑克倫敦（Jack London，該片原著作者）創造了他飾演的「船員」角色，並激動表示：「我要把這個獎獻給那些在海上拯救他人的人，他們挽救了可怕的局勢，讓他人能因為他們的愛而繼續活著。」評審團成員之一的義大利名導保羅維爾奇（Paolo Virzi）特別上前撫臉嘉許，並對他的精彩演出讚不絕口。

該片耗資1億4000萬台幣拍攝，劇情描述船員馬丁伊登出身貧寒，因為愛上一名女子，立志奮發向上、成為一名作家。他在功成名就後，終於抱得美人歸，卻感慨人心虛華、愛情無法純粹，在對世界感到絕望下投海自盡…。原故事設定於上個世紀的舊金山，現則轉移到打破時空界限的那不勒斯。對貧富、階級描繪入骨，對比現今益發嘲諷。預計明年在台上映。

(中時 )