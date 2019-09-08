在台中也能過越南中秋節，__友善國際勞工嘉年華歡度中秋。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

越南歌手克越帶來歌唱表演作為壓軸，賣力演出。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

溫馨的中秋佳節將屆，台中市政府勞工局8日在文化部文化資產園區舉辦「友善國際勞工嘉年華」活動，結合越南與台灣中秋節慶文化，現場安排歌手與樂團演出，更邀請來自越南的歌手克越帶來歌唱表演作為壓軸；副市長令狐榮達到場表示，這場活動表達市府對移工朋友的友善尊重，同時也增進移工與台中市民的多元交流。

今日活動現場有闖關遊戲、DIY體驗、異國美食與精美好禮。令狐榮達表示，目前全台移工人數約75萬人，台中市移工約11萬人，隨著移工人數愈來愈多，市府感謝移工的付出，對於移工的照顧也應更加積極；適逢越南中秋佳節，透過活動共同營造台中成為友善的國際城市。

勞工局長吳威志說，這次活動建立各國移工及市民友善同樂的橋樑，讓雙方有多元交流的機會，並充分展現異國與在地的多元文化特色；再加上台中市移工人數為全國第二，市府也更加關心移工在台工作、休閒與生活，希望藉由活動傳播友善與關懷。

勞工局表示，此次活動適逢越南中秋佳節，在越南中秋節是屬於兒童的節日，兒童在當天會提著燈籠上街玩樂，活動儀式特別準備鯉魚燈籠，現場還有越式燈籠DIY，讓大家體驗多元的中秋樂趣，也呼應明年在台中舉辦的台灣燈會。

吳威志指出，今日現場有越南人氣歌手克越、泰國樂團The Bank、大馬創作歌手王艷薇及河堤樂團炒熱氣氛，還有一系列交流活動，包括以園遊會方式設置異國及本土台灣小吃美食攤位、異國文化特色介紹、越式燈籠、三明治與咖啡DIY體驗攤位。

另外，也安排活潑有趣的闖關遊戲，以寓教於樂方式宣導政令，闖關成功者還有限量精美好禮與園遊券，現場打卡上傳臉書並標記此活動，還能參加摸彩與兌換園遊券，讓大小朋友渡過輕鬆愉快並體驗多元友善的假日。

(中時 )