元祖男團「紅孩兒」時隔多年，終於要在10月6日舉辦「紅孩兒TheBoys-三十周年音樂會」，成員之一的馬國賢8日受訪，坦言晉升大叔的他們為了音樂會全都豁出去，從7月1日知道音樂會再聚首的消息以來，因為每天4、5小時高強度的練舞，加上飲食控制，他瘦11公斤、張克帆瘦18公斤、湯俊霈瘦9公斤，整團不到3個月減了38公斤以上。

紅孩兒當年紅極一時。（摘錄自紅孩兒臉書）

馬國賢透露，這次為時1小時的三十周年音樂會，在短短不到3個月的時間，重新編曲、編舞5首經典歌曲，加上1首新歌，舞蹈強度也不若多年前主要以擺姿勢為主，而是扎實舞蹈動作，真讓他有些吃不消，壓力大到不只每天睡不好，甚至連出門的那一刻，想到要面對接下來高強度的練舞就覺得頭皮發麻，甚至過程受傷不斷，先是左腰，再來是右腰，9日就要拍MV了，但腰傷仍在，只能晚上去打止痛針，以求最好表現。

談到堅持他支撐下去的信念，馬國賢坦言，其實六人回歸成團的心願一直都在，但台灣大環境不景氣，一直以來都只能是夢想，直到張克帆真的找到資金來源，他們才有圓夢的一天，正因為圓夢不易，六人特別珍惜，甚至約定好「死也要死在台上」，期待可以呈現給喜歡他們的粉絲最棒的一面。紅孩兒TheBoys-三十周年音樂會」10月在上海還有一場演出，時間未定，以官方臉書公布訊息為主。

(中時 )