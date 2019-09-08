第76屆威尼斯影展閉幕片《謊畫情人》，由《抓狂美術館》歐洲影帝克萊斯邦（Claes Bang）和《寡婦》 澳洲女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）共同主演，描述瀟灑迷人的藝術評論家詹姆士和到處飄泊的美麗旅人貝倫妮絲，在義大利偶然相識、隨即陷入熱戀，但浪漫的異國戀曲卻在詹姆士接下盜取名畫的委託之後漸漸變調。兩人在片中充滿化學作用，危險又性感的火花令觀眾陶醉，有影評大讚宛如驚悚大師希區考克電影中的經典銀幕情侶形象。

在影展紅毯上，身高190公分的高個美人伊莉莎白戴比基以一襲平口簡約黑色禮服展現高雅和氣勢，丹麥男星克萊斯邦則以緞面襯衫和絨質領帶在一身黑西裝上搭配出質感和細節，而在片中飾演藝術收藏家的滾石樂團主唱米克傑格（Mick Jagger）和飾演神祕藝術家的《寂寞拍賣師》金球獎得主唐納蘇德蘭（Donald Sutherland），亦與曾以首部劇情長片《雙重時間》角逐金獅獎的導演吉賽佩卡波通蒂（Giuseppe Capotondi）一同出席。

電影描述一位野心勃勃的藝術評論家詹姆士（克萊斯邦 飾），旅途中意外搭上迷人甜美的貝倫妮絲（伊莉莎白戴比基 飾），他們四處旅遊，一邊拜訪知名藝術收藏家。原本單純的行程，在詹姆士接下一個神祕任務後漸漸變調，雇主要他們不計代價偷走一幅稀有名畫，貪婪逐漸吞噬了詹姆士，用盡手段也想成功的慾望讓情況瀕臨失控。預計近期上映。

(中時 )