新北市長侯友宜（前排左一起）與新北市議員林裔綺、瑞芳區長王坤南前往十三層遺址視察。（新北市政府交通局提供）

國民黨總統參選人韓國瑜的新北造勢大會8日登場，新北市長侯友宜拒絕出席，並於晚間前往瑞芳視察十三層遺址和黃金博物館，再度被問及此事，侯友宜重申，行程早安排好，就算沒有這個行程，假日的行程早就都滿了。

媒體問及，侯友宜今晚的瑞芳行，真的和韓國瑜沒關係？侯友宜直呼，「早就安排好了」，還強調就算沒有這個行程，其實假日的行程早就都滿了，所以這是很正常。

媒體追問，聽說蔡英文總統中秋節13日也要來參加十三層遺址點燈，但侯友宜是否因蔡要來，而不出席？侯友宜說，沒有這個事啦，因為「烏來覽勝橋」的時間點剛好是中秋節，也是烏來非常重要的一個里程碑，所以今天才會提早來瑞芳看，況且他假日常跑瑞芳，光這8個月最少跑瑞芳10幾次。

關於十三層遺址的點燈，侯友宜說，其實他跟新北市議員林裔綺及在地里長，大家都拚很久，以前都做不到，所以他先前特別把交通部長林佳龍請到現場來看，希望藉由交通部的力量跟台電來溝通，台電也有拿出誠意來點燈，造就地方的觀光旅遊。

侯友宜還說，里長之前天天跟他講，十三層遺址有索道，可趕快發展纜車，他也叫觀旅局把以前的舊案再拿出來，希望在環境保護底下，看看到底能不能推得動，這是必須要去面臨解決的方向。

他也表示，希望也可以將鄰近的瑞三煤礦、礦業文化延續下去，把整個廊帶都建構起來，期盼點燈之後，青春山海線能多了1顆珍珠。

(中時 )