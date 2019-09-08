9月8日6時42分，四川內江市威遠縣發生5.4級地震，震源深度10公里。澎湃新聞報導，由內江市應急管理局獲悉，截至8日18時得統計，地震已致1人死亡、63人受傷（當中重傷3人），受災鄉鎮63個、受災人數達1萬883人

此外，房屋倒塌132間、嚴重受損161間、輕微受損4880間，轉移並安置受災民眾為2417人。

(旺報 )