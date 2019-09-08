四川威遠5.4級地震1死63傷 房屋倒塌132間 20:082019/09/08 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9月8日消防人員在內江市市中區全安鎮展開救援工作。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月8日6時42分，四川內江市威遠縣發生5.4級地震，震源深度10公里。澎湃新聞報導，由內江市應急管理局獲悉，截至8日18時得統計，地震已致1人死亡、63人受傷（當中重傷3人），受災鄉鎮63個、受災人數達1萬883人 此外，房屋倒塌132間、嚴重受損161間、輕微受損4880間，轉移並安置受災民眾為2417人。 (旺報 ) #地震 #倒塌 #內江 #四川 #房屋倒塌 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺友聯：完善規劃天災保險 04:102019/09/04 產業特刊 最痛記憶 東星博士的家重建 04:102019/09/04 生活新聞 勇者無懼 挺過浩劫 倖存者絕地重生 00:572019/09/05 地方新聞 亞東技術學院防災演練 校長黃茂全帶頭示範 13:372019/09/05 生活 921地震20年 內政部：從5大面向確保安居 15:402019/09/05 政治 綿陽科博會 聚焦四川5大經濟區科技 04:092019/09/06 焦點新聞 凌晨一晃！台東1：50地震規模3.9 最大震度4級 03:142019/09/06 生活 注意簡訊！ 9／20有國家級警報 09:412019/09/06 政治 交響曲《蝴蝶》埔里演出 用音樂重現921大地震 20:302019/09/06 生活 武昌宮追憶921！山蕉、涼圓見證集集再起 16:342019/09/08 生活 兩岸熱門新聞 黃之鋒「違反保釋條件」香港機場被捕 - 兩岸 陸飛彈雨襲 駐日美軍30分鐘全滅 - 焦點新聞 - 旺報 港激進示威者港鐵中環站外縱火 - 兩岸 北京態度轉變 兩岸關係恐惡化 - 焦點新聞 - 旺報 大陸前8月貿易順差1.77兆人民幣 擴大46％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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