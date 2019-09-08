小陽光領創意無限獎。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府委託陽光基金會設立的中部地區燒燙傷重建中心，8日為燒燙傷孩童舉辦繪畫成果展，這群孩子在歷經多次手術治療與密集復健，復原狀況良好，暑假期間努力學習繪畫，藉著成果展的舉辦分享復健及繪畫作品。社會局副局長陳坤皇到場鼓勵，希望他們與後天的不完美好好相處，讓傷疤成為身體最美麗的紋身。

日成果展安排傷友「小華」(化名) 與出席來賓分享畫作。10歲的小華在火災意外中受傷面積高達50％，傷及臉部、手指、雙下肢，突如其來的意外讓小華必須暫停就學，與爸爸和姐姐暫時離開家鄉到台中租屋，每日到重建中心復健。為讓小華持續學習，重建中心社工與校方合作協調在宅教育，也持續訪視關懷，並安排心理諮商讓小華抒解情緒，撫平心理創傷，樂觀積極面對未來的生活。

社會局表示，陽光基金會在暑假期間辦理的繪畫班，今年已邁入第五屆，共有16位孩子參與，年齡介於5至12歲之間。有些孩童手部燙傷，受傷的疤痕增生和攣縮，限制住他們手指難以靈巧活動，卻限制不住他們熱愛畫畫的心。他們不僅在純白畫紙揮灑色彩，更傳達勇於面對挫折的正向力量與精神。

社會局說，中部地區燒燙傷重建中心專業人員提供全程的各項重建服務，協助燒燙傷友度過出院返家後的黃金復健期，並在社工幫忙下順利重返社會，展開新生活。

在八仙塵爆事件發生後，市府將各界捐助集中並挹注由委託陽光社會福利基金會成立的「中部地區燒燙傷重建中心」，提供傷友復健過程所需的各項服務，包括各類講座、主題性團體、支持性方案、生涯探索等，迄今累計服服務89人，服務人次達1萬5,316人次。

社會局強調，未來將和陽光基金會持續攜手投入燒燙傷個案重建服務，讓中部地區燒燙傷重建中心成為幫助燒燙傷友重返生活最堅定的力量。

(中時 )