奶茶妹妹發聲闢謠。（圖／翻攝自章澤天IG）

「奶茶妹妹」章澤天當年因一張手捧奶茶的照片爆紅，加上就讀清華大學的高學歷，以及後來和京東集團CEO劉強東結婚，成為網路紅人，日前更傳出她將到國外念書，但近來卻有人跳出爆料她以前就讀清華時成績作假，讓章澤天罕見動怒，親自發聲反駁。

章澤天日前在IG貼出巴黎政治學院的照片，透露是「拿到了offer但是最後沒去的學校」，並稱很喜歡這所學校「有機會一定會去學習的！」學霸實力再度令大家驚艷。

而之前曾有清華校友踢爆奶茶妹妹靠走後門才進入清華，直指她曾經考試作弊被抓，成績也墊底，還因為被當4科畢不了業，最後更狠嗆「欺騙大眾終究是要付出代價的，自己心裡要明白」，因此不少網友都拿此攻擊章澤天。

對於網上傳言，章澤天似乎也忍受不了，昨（7日）終於發聲，語氣滿是無奈寫下：「真沒想到所謂掛科（重修）、肄業、四級低於400分、雅思低於6分，這些謠言還有這麼多人信？無語了。有些事情無須多言，過去半年頂著壓力，數不清的熬夜努力也只有自己知道。我慶幸自己有機會向優秀的人學習，用力生活，無愧自己。」

(中時電子報)